Gds – Rocchi insoddisfatto del Var Nasca. Il suo errore più clamoroso resta in Juve-Bologna

Luigi Nasca è “recidivo”. Il Var di Inter-Verona sarà mandato in Serie B per un turno o due. La decisione è del designatore arbitrale Rocchi, che ha giudicato un errore il gol convalidato dopo la spallata (non esiste alcuna gomitata) di Bastoni a Duda.

"Il Verona è imbelvito. E nemmeno il designatore Gianluca Rocchi avrebbe mostrato indifferenza: definiamola una insoddisfazione di grado alto. Molto alto. Così Nasca - il varista (o anche Avarista) che venne apertamente attaccato da Thiago Motta dopo un Lecce-Bologna (per il tecnico rossoblù la pena post deferimento è stata una multa…) e soprattutto dopo aver dato l’ok sull’episodio forse più clamoroso di questo girone d’andata, quello del 27 agosto in Juventus-Bologna con Ndoye falciato in piena area da Illing jr - si farà un po’ di... panca in B. "Il Var è un’arma che va utilizzata bene – disse Motta -: ancora una volta Nasca ha combinato il suo. A Torino non ha detto niente, perché oggi sì?", sottolinea oggi la Gazzetta dello Sport.