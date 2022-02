FCINTER1908 / Inter-Liverpool: Caicedo si allena con i compagni. Vecino no

Il giocatore uruguaiano nei giorni scorsi aveva avuto un problema al ginocchio e non è al meglio

Alla Pinetina lavori in corso in vista del Liverpool. Simone Inzaghi sta tenendo, insieme allo staff tecnico, la rifinitura per la gara valida per gli ottavi di andata di Champions. Ha spiegato in conferenza stampa che l'Inter non parte battuta e su chi giocherà è rimasto sul vago spiegando che prenderà la sua decisione dopo la seduta di oggi. In gruppo è tornato ad allenarsi Bastoni e con il resto dei compagni c'è anche Caicedo (non Correa), arrivato a gennaio ad Appiano ma reduce da un affaticamento smaltito. Gosens si è allenato a parte in attesa di recuperare dal problema che si è portato dietro dall'esperienza all'Atalanta.