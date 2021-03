Vecino: “Felice per la vittoria e il ritorno in campo. Questo finale di stagione dovrà…”

Matias Vecino festeggia la vittoria dell'Inter e il suo ritorno in campo con un post su Instagram

Il giorno dopo su Instagram il giocatore esprime tutta la sua felicità per il ritorno in campo: "Molto felice per la vittoria di ieri e anche per il ritorno in campo! Sicuramente non è stato facile stare lontano per così tanto tempo, ma è già un brutto ricordo. Più carico che mai per questo finale di stagione che dovrà essere indimenticabile...".