Inter molto attiva in questa finestra di mercato. In attesa di Eriksen e di sviluppi sulla cessione di Politano, il club nerazzurro cerca una sistemazione anche per Matias Vecino.

Secondo Sky Sport, il Manchester United avrebbe provato a richiedere l’uruguaiano all’Inter in prestito, ma il club nerazzurro ha declinato la proposta. La partenza di Vecino sarà solo dietro un’offerta per l’acquisto a titolo definitivo o con uno scambio utile per la squadra di Conte.