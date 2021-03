Inter, Vecino: “Lukaku gigante buono. Uniti per lo scudetto. Voglio giocare ma…”

Le parole del nerazzurro a Sport890: "Vogliamo tutti giocare ed essere lì, ma è una rosa molto ampia e di alto livello"

Se vogliamo ottenere qualcosa di importante, dobbiamo essere tutti uniti. Lukaku? E' un gigante buono. Sappiamo che se siamo in momento difficile, la palla lunga va a lui e qualcosa viene fuori. Qui si sente fisicamente più potente rispetto ai difensori e non puoi andare allo scontro con lui. E' impossibile, ha grande forza.

L'Uruguay? Per me essere stato convocato è molto gratificante. È importante continuare ad essere in lista nella considerazione dello staff tecnico. È brutto non poter giocare perché avrei voluto esserci", ha concluso.