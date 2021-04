Inter, Vecino è l’uomo del destino. Non può essere un caso che Conte pensi…

Complice l'assenza di Brozovic squalificato, quella contro il Sassuolo potrebbe essere la grande occasione per Matias Vecino

Complice l'assenza di Brozovic squalificato, quella contro il Sassuolo potrebbe essere la grande occasione per Matias Vecino. Il centrocampista è rimasto ai box per mesi a causa dell'operazione al ginocchio cui si è sottoposto nel luglio scorso, adesso potrebbe tornare in campo dal 1'. L'uruguaiano è in ballottaggio con Gagliardini per una maglia da titolare.