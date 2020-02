La Gazzetta dello Sport ribalta tutto: “Altro che super offerta Inter a Mertens, ecco la verità”

L’Inter sta portando avanti un corteggiamento forsennato a Dries Mertens? Secondo la Gazzetta dello Sport, il nome del belga è da tenere in considerazione ma la storia sarebbe ben diversa da come raccontato nelle ultime settimane.

“Mertens merita un capitolo a parte. E’ in scadenza col Napoli, il belga – attraverso l’amico Lukaku – spinge un giorno sì e l’altro pure per raggiungere Milano, senza per il momento trovare sponde nerazzurre. Ma è bene non accantonare il fascicolo, fino a prova contraria”, scrive la Rosea. Sarebbe il belga, quindi, a cercare sponda nell’Inter per l’anno prossimo.