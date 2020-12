Inter, c’è un dato da sottolineare. Gds: “Non sono dettagli. Ecco una delle chiavi…”

Contro il Verona l’Inter ha centrato la settima vittoria consecutiva in campionato. Contro la squadra di Juric è successo tutto nel secondo tempo: vantaggio nerazzurro con Lautaro, pareggio del Verona con papera di Handanovic, nuovo vantaggio dell’Inter con Skriniar. E a proposito di secondi tempi, come sottolinea la Gazzetta dello Sport l’ultima rete segnata nel primo tempo è quella di Hakimi (al 45’) al Bologna il 5 dicembre. “Nessuno nell’Europa top ha messo dentro 23 gol nella ripresa. Non sono dettagli“.

“Se Conte vince la scommessa, Juric perde la sua decidendo per un rischiosissimo “uno contro uno” a tutto campo. Due 3-4-2-1 allo specchio, solo che l’interpretazione tattica del Verona è molto diversa: una marcatura ossessiva, i centrali che seguono gli attaccanti anche nella metà campo difensiva, una pressione altissima. Rischioso e anche stancante: questa potrebbe essere una delle chiavi della differenza tra il buon primo tempo, in totale controllo, con l’Inter che non fa circolare il pallone e neanche trova ripartenze, e il secondo tutto dei nerazzurri che oltre ai gol creano molteplici occasioni”.

