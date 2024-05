Inter, ultimi due record mancati a Verona. Sanchez e il regalo d’addio sfumato…

Finisce 2-2 a Verona l’ultima gara della stagione dell’Inter di Simone Inzaghi . Termina dunque così il campionato della seconda stella e inizia l’era di Oaktree al comando del club nerazzurro. Ecco l’analisi del Corriere dello Sport sul pareggio arrivato ieri al Bentegodi: "Non c’erano rappresentanti del fondo americano. Il debutto “sul campo”, però, sarà comunque da ricordare e segnare nella storia. Del resto, la sfida tra i nerazzurri Verona non aveva altri significati, con i padroni di casa già salvi. Ne è venuto fuori un 2-2, con tutti i gol concentrati nel primo tempo e una ripresa che non ha visto altre prodezze solo grazie ai portieri e al salvataggio sulla traversa di Vinagre. Contava relativamente, ma con le 2 reti incassate, l'Inter ha mancato gli ultimi due record che le mancavano: quello dei gol incassati, sono saliti a 22, contro il minimo rimasto a 20, solo pareggiato a 21, invece, il primato dei clean-sheet”, si legge.

[…] Il 2-2 è maturato grazie a due gol di Arnautovic per l’Inter e alle reti di Noslin e Suslov per i padroni di casa. Come evidenziato dal quotidiano, “i nerazzurri ci hanno provato fino all'ultimo, ma Frattesi (il più pericoloso in assoluto) ha continuato ad andare a sbattere sul muro gialloblù. Mentre il dolce pallonetto in rete di Sanchez è stato cancellato dal suo off-side. Sarebbe stato il regalo di addio”, si legge.