Inter, chiuso il roadshow con gli investitori: bond da 415mln vicino alla chiusura

Conclusosi il roadshow dedicato agli investitori, l'Inter è pronta ad annunciare la chiusura del bond da 415 milioni di euro

"Il bond da 415 milioni di euro emesso dall’Inter si avvia verso la chiusura. Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, si attende ora solo la comunicazione ufficiale del club nerazzurro sulla chiusura dell’operazione. Il bond ha visto agire Banca Rothschild in qualità di financial advsor e Goldman Sachs come global coordinator e bookrunner".