Repubblica – Vidal-Inter, l’affare è bloccato: ecco il motivo. Ma si avvicina un attaccante

“Alla fine Dejan Kulusevski l’ha preso la Juve. 19 anni, rivelazione del campionato, lo svedese di proprietà dell’Atalanta, in prestito a Parma, passerà in bianconero a giugno per 35 milioni più 9 di bonus ai nerazzurri. Al giocatore andranno circa 3.4 milioni a stagione. Ma la Juve proverà a portare a Torino Kulusevski già a gennaio. Pronta, in cambio, l’offerta al Parma del croato Marko Pjaca, mai impiegato in questo campionato da Sarri”. Apre così l’articolo di Repubblica in merito al colpo di mercato della Juventus che ha superato l’Inter nella corsa al talento di proprietà dell’Atalanta. Il quotidiano, poi, spiega:

“La trattativa tra Paratici e Percassi è decollata nella giornata di ieri. Su Kulusevski era fortissimo da settimane il pressing dell’Inter, alla ricerca di un giocatore di qualità per la sua trequarti, smagrita dagli infortuni. Un incontro tra Marotta e l’Atalanta, prima di Natale, si era concluso con una fumata nera e le parti lontanissime. Nella guerra di mercato, oltre che sul campo in questa A incertissima, Kulusevski è un gran colpo messo a segno da Paratici nei confronti del suo ex mentore, ora passato a combattere dall’altra parte della trincea. E il confronto tra i due club proseguirà anche a fine stagione, sui nomi di Tonali e Chiesa”.

GIROUD E VIDAL – Repubblica, poi, si concentra sul mercato dell’Inter con i nomi di Giroud e Vidal al momento caldi:

“Altro fronte caldo di mercato è Olivier Giroud. Il francese ora al Chelsea, trattato anche dalla Juve, potrebbe a questo punto andare all’Inter come vice-Lukaku. Il campione del mondo 2018 preferirebbe Conte a Sarri. Con quest’ultimo ha già lavorato ai Blues, ma il rapporto tra i due non è mai veramente decollato. Il vero pallino di Conte, Arturo Vidal, è bloccato a Barcellona dall’infortunio di Arthur, ai box per pubalgia”.