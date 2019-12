Sky – Inter, c’era l’ok dell’Atalanta: è stato Kulusevski a dire di no, ecco perché

Dejan Kulusevski giocherà nella Juventus. Resta da stabilire solamente quando. I bianconeri lo vorrebbero anche subito, il Parma spinge per tenere il giocatore di proprietà dell’Atalanta fino a giugno. Il talento svedese era da tempo nel mirino dell’Inter ma la Juve ha chiuso ieri l’affare per 35 milioni di euro + 10 di bonus.

Decisivo, secondo Sky Sport, il parere dello stesso giocatore di origini macedoni.

“L’Atalanta, proprietaria del cartellino aveva trovato un’intesa di massima con il club nerazzurro, che si era mosso per primo, per il passaggio di Kulusevski a Milano, mancava però l’accordo con gli agenti del giocatore.

In questo senso l’agente Stefano Sem aveva incontrato l’Inter senza però trovare un’intesa, anche per alcune perplessità tattiche esposte dallo stesso Kulusevski. Nel frattempo si è fatta avanti la Juve che ha trovato in poco tempo l’accordo economico con il calciatore sulla base di 2,5 milioni più bonus a salire per i prossimi 5 anni”, ha svelato oggi Gianluca Di Marzio.