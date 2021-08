Vidal: “Cile? Zero problemi con l’Inter. Sanchez era triste, ma sta recuperando”

Le parole del centrocampista nerazzurro: "Arrivo con tanta voglia, spero che saranno tre belle partite per noi e spero di ottenere il massimo dei punti"

Intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti al suo arrivo in Cile, Arturo Vidal, centrocampista della Roja e dell'Inter, ha parlato così dei prossimi impegni della sua selezione: "Arrivo con tanta voglia, spero che saranno tre belle partite per noi e spero di ottenere il massimo dei punti... Spero che siano nove, sarà difficile, speriamo di essere all'altezza del compito, che la fortuna ci accompagni. Con l'Inter? Non abbiamo mai avuto problemi. Ecco perché sono qui, spero di giocare al meglio. Non ho parlato con nessun compagno, solo con Alexis lì. Era un po' triste, ma sta per recuperare e questo è l'importante. Spero che tutti possano venire, ma oltre a questo non posso dire niente. Ogni paese ha le sue regole. L'importante è che tutti i giocatori cerchino di venire qui".