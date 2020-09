Inter, anche Vidal coccola Hakimi: l’ultimo post è davvero emblematico

Achraf Hakimi è già diventato beniamino dello spogliatoio nerazzurro. Non solo Young e Lautaro, anche Vidal coccola l’esterno. Se l’ex Manchester United ha già ribattezzato Hakimi scherzosamente come “figliolo” (e Hakimi ha risposto un altrettanto simpatico “papà”), Vidal si è voluto unire al gruppo, postando una foto proprio in compagnia di Hakimi in partenza per Benevento.

“Mi nino”, ha scritto Vidal, che ha subito preso sotto l’ala protettrice l’ex Real. Per non parlare di Lautaro, che smanioso di assist è spesso e volentieri protagonista con Hakimi nelle foto degli allenamenti.