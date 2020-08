Vidal: “Conte una macchina, tatticamente il numero uno. Juve? Se mi chiamano…”

Nel corso di una lunga chiacchierata con lo youtuber Daniel Habif, Arturo Vidal ha avuto modo di parlare anche dall’approdo di Andrea Pirlo sulla panchina della prima squadra della Juventus. Queste le parole del cileno: “Sono stati quattro anni spettacolari alla Juventus. E’ stato un passo importante per la mia crescita. La Juve arrivava da un settimo posto e fu una sfida a livello tattico, in un paese diverso dalla Germania, con giocatori di primo livello e la sfida di diventare un calciatore importante in Italia. E grazie a Dio con lavoro e fatica sono riuscito a conquistare quattro scudetti, diventare importante e segnare tanto. Pirlo? Era incredibile quando giocava, immagina come allenatore. Se lui o la Juventus mi chiamano sono contento, ma bisogna stare tranquilli. Se succede, succede. Ho molto affetto per la Juventus e per Andrea”.

Spazio anche ad un commento su Antonio Conte, suo allenatore in bianconero, che ora lo vorrebbe all’Inter: “Conte come allenatore è una macchina, tatticamente è il numero uno. Mi ha adattato alla sua idea e ha dovuto cambiare un po’ il suo sistema”.