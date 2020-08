Un tifoso chiede: “Vidal all’Ajax?”. Arriva la risposta netta di Sky Sport sull’Inter

La strategia di Antonio Conte è chiara: è Arturo Vidal il nome che il tecnico vuole a tutti i costi per il suo centrocampo. L’Inter sta quindi lavorando per portare il cileno a Milano alle migliori condizioni possibili, magari in un’operazione in stile Alexis Sanchez (avendo i due lo stesso agente, ndr). Un tifoso dell’Ajax su Twitter, però, ha chiesto a Fabrizio Romano, giornalista di Sky Sport, news su un possibile approdo del mediano del Barcellona alla Ajax. “L’Inter sta guidando la corsa“, ha risposto nettamente Romano.