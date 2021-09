Inter-Real, doppia rivincita Vidal: vuole farsi perdonare e tenere vivo il sogno Champions

Alla ricerca di una (doppia) rivincita. Vidal ha tutte le intenzioni di lasciare il segno, questa volta in positivo, nella gara di domani

Alla ricerca di una (doppia) rivincita. Arturo Vidal ha tutte le intenzioni di lasciare il segno, questa volta in positivo, nella gara di domani sera tra Inter e Real Madrid . Prima di tutto perché nella passata stagione i suoi errori furono determinanti nella sconfitta dei nerazzurri a San Siro contro i Blancos, tre punti mancati che poi risultarono fondamentali nella corsa al passaggio del turno. Poi, perché con il Real Vidal ha un conto aperto, dato che perse l'unico titolo nazionale in carriera proprio a vantaggio del Madrid nel 2020, quando giocava nel Barcellona. Scrive la Gazzetta dello Sport:

"Quella contro il Real per il cileno è una sfida speciale anche perché il 25 novembre scorso lo 0-2 del Meazza porta la sua firma in negativo (...). Gli spagnoli vanno sul velluto dopo la sceneggiata di Vidal. Imbelvito per un rigore su di lui che nemmeno c'era, Arturo al 33' si fa prima ammonire per proteste e poi minaccia l'arbitro fino all'espulsione che fa infuriare Conte (...). Arturo insomma ha molto da farsi perdonare. Vuole battere il Real e tenere vivo il sogno Champions, dove è fermo alla finale persa nel 2015 in maglia Juve, nel 3-1 Barcellona a Berlino".