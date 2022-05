Inter, ieri Vidal l’unico contestato: “Piovuti fischi quando Arturo ha…”

Una reazione figlia più dei due anni giocati in nerazzurro, sotto le attese a livello personale, che non di una partita dal rendimento sufficiente

E' certo l'addio all'Inter di Arturo Vidal, che a fine stagione sarà congedato con una buonuscita dopo due anni. E, come racconta Il Giorno, ieri l'ex Barcellona è stato l'unico contestato dal pubblico durante la gara contro la Sampdoria: "Il cileno è stato protagonista dell'unico episodio in cui dagli spalti sono piovuti fischi. È bastato un passaggio in verticale errato in direzione di Dumfries, in occasione di un contropiede, per far partire le rimostranze del pubblico. Una reazione figlia più dei due anni giocati in nerazzurro, sotto le attese a livello personale, che non di una partita dal rendimento sufficiente".