Ts – Inter, indennizzo per Vidal? Ecco cosa trapela da fonti nerazzurre. E con la Fiorentina…

Arturo Vidal sarà un nuovo giocatore dell’Inter. La trattativa si è sbloccata grazie al trasferimento di Godin al Cagliari. Antonio Conte potrebbe già mandare in campo il cileno contro la Fiorentina come sottolinea Tuttosport: “È intenzione di Conte mandare in campo Vidal già alla prima (dell’Inter) contro la Fiorentina. Il Barça ha dato il via alle epurazioni che hanno portato all’addio di Vidal, il cui cartellino secondo quanto trapela da fonti nerazzurre è stato ceduto a titolo gratuito, mentre a Barcellona si parla di un indennizzo da 1 milione più bonus. Vidal è l’uomo chiamato per far compiere alla squadra lo “step definitivo”, per dirla alla Conte“.

(Tuttosport)