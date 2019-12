In Spagna – Vidal sempre più lontano dal Barça? L’indizio arriva da una foto postata dal cileno

Arturo Vidal ha pubblicato una foto su Twitter con i suoi tre figli accanto a un albero di Natale per augurare buone feste ai suoi follower. Finora niente di straordinario considerando che la maggior parte dei giocatori ha fatto lo stesso. Ma secondo Sport, c’è un dettaglio nella foto, piccolo, quasi impercettibile forse per alcuni, che ha richiamato l’attenzione del quotidiano. Manca infatti il Tiò de Nadal, un personaggio mitologico a forma di tronco, elemento chiave nella tradizione natalizia catalana. Se lo scorso anno il Tiò era presente nella foto postata dal giocatore, quest’anno non c’è, dettaglio che secondo Sport non è da trascurare. Non è un mistero che il centrocampista cileno sia il primo obiettivo dell’Inter per rinforzare il centrocampo.