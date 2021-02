Inter, si ferma Vidal: ecco i tempi di recupero. GdS: “Non è in dubbio il fatto che…”

Non arriva una buona notizia dall’infermeria per Antonio Conte perché Arturo Vidal ha riportato un trauma contusivo al ginocchio sinistro.

Infortunio Vidal: i tempi di recupero

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Vidal è costretto a fermarsi e resterà ai box per qualche giorno. “Avrebbe comunque saltato per squalifica la gara di martedì in Coppa, la sua presenza domenica con la Lazio è da valutare, mentre non è in dubbio quella nel derby”, commenta il quotidiano.

Vidal mette nel mirino il Milan, mentre appare complicato che possa essere già a disposizione domenica prossima per la sfida contro la Lazio di San Siro anche se nei prossimi giorni il quadro sarà più chiaro.