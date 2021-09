UFFICIALE – Inter, esami per Vidal: l’esito degli esami

Il cileno si era fermato prima della gara col Bologna per un affaticamento: i test medici hanno evidenziato un problema alla coscia

Arturo Vidal non ci sarà nella gara con la Fiorentina. Il calciatore dell'Inter si è sottoposto ad esami strumentali dopo lo stop che non gli ha permesso di giocare con il Bologna. Si era fermato per un affaticamento.