Affare Lautaro, ecco perché l’Inter non vuole Vidal: 3 acquisti e Marotta pensa di mollarlo

L’Inter e Arturo Vidal si stanno allontanando. I nerazzurri, per il centrocampo, stanno facendo scelte diverse e il cileno non rappresenta più una priorità per Beppe Marotta. Soprattutto, Marotta non vuole Vidal all’interno dell’operazione Lautaro. Il Barcellona ha bisogno di inserire giocatori con valutazioni alte nell’affare Lautaro e l’Inter non vuole attribuire a Vidal una valutazione fuori mercato solo per farlo rientrare nello scambio.

“Arturo piace ma a condizioni comode”, sottolinea Fabrizio Romano su Calciomercato.com, “l’Inter non ha più fretta avendo preso Eriksen, riscattando Sensi e puntando su Tonali come obiettivo estivo. Da qui nasce il rallentamento e l’apertura di Vidal a rimanere al Barcellona”.

Tre acquisti (Eriksen, Sensi riscattato e Tonali) che potrebbero sancire l’addio al pupillo di Antonio Conte.