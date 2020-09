Vidal, ecco perché un triennale. E c’è un retroscena: “Ha detto ai dirigenti dell’Inter che…”

Manca solo l’annuncio ufficiale e poi Arturo Vidal sarà a tutti gli effetti un calciatore dell’Inter. Ieri si è diffusa la notizia di una novità per quanto riguarda il contratto del cileno in nerazzurro, confermata anche dal Corriere dello Sport. Spiega infatti il quotidiano: “Il contratto, a differenza di quanto ipotizzato negli scorsi giorni, è diventato triennale, con la possibilità però di risolverlo dopo due anni.

Motivo? In caso di biennale firmato adesso e in scadenza il 30 giugno 2022, non ci sarebbero stati i 24 mesi di permanenza “garantita” in Italia necessari per sfruttare i benefici del Decreto Crescita, quello che garantisce all’Inter un consistente risparmio di tasse per il contratto del Guerriero cileno.

Lo stesso “vantaggio” è stato sfruttato per Hakimi e Sanchez. Ai dirigenti l’ex Barça ha detto di essere carico, felice e di voler far tutto il possibile per far tornare l’Inter a vincere. Per lui, come per Conte e Marotta, le motivazioni saranno ancora maggiori visto il duello a distanza contro la sua… ex, la Juventus”.