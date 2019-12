L’Inter rimane in attesa fiduciosa per Vidal. Una sola la pista alternativa al cileno

“L’Inter ha già il sì di Arturo e attende il momento più propizio per passare all’azione dopo aver proposto un prestito con diritto di riscatto a 12 milioni. Il Barcellona vuole l’obbligo e quantifica il cartellino a 20 milioni con la minaccia di non fare sconti dopo la cessione di Carles Alena in prestito al Betis Siviglia. L’Inter non ha fretta perché i rientri di Sensi, Gagliardini (già in campo con il Genoa) e Barella hanno ridato ossigeno al centrocampo: eventuali piani alternativi a Vidal verranno presi in considerazione soltanto nell’ultima settimana di mercato, considerato che il cileno da mesi è in cima ai desiderata di Conte. L’unica pista percorribile in tal senso porta a Nahitan Nández che l’Inter potrebbe chiedere il prestito al Cagliari prima del gong di mercato nel malaugurato caso in cui la trattativa Vidal dovesse impantanarsi. Ma a questo non crede più nessuno, probabilmente pure a Barcellona”, si legge su Tuttosport.