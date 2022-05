Vidal, Sanchez e Vecino: l’ultimo ballo a San Siro. Ecco quanto risparmia l’Inter

I tre sudamericani saluteranno i tifosi a San Siro. L'Inter si libera di tre ingaggi pesanti

L'attenzione è ovviamente sull'ultima gara contro la Sampdoria, ma in casa Inter si guarda già al mercato estivo. Ad Appiano c'è aria di rivoluzione, in tanti hanno la valigia in mano e lasceranno Milano. Quasi sicuri dell'addio sono in particolare Sanchez, Vecino e Vidal, convocati per la partita contro i blucerchiati, che saluteranno i tifosi al Meazza. Come riporta la Gazzetta dello Sport, con le loro partenze l'Inter abbatterà il monte ingaggi di oltre 22 milioni di euro.