Inter, per Vidal un fastidio ai flessori della coscia sinistra. Conte ha già scelto il sostituto

Arturo Vidal oggi non si è allenato e difficilmente riuscirà a recuperare per l’importante partita di mercoledì con lo Shakhtar. Il tecnico dell’Inter Conte ha già scelto il sostituto:

“Il cileno era uscito sabato dal match col Bologna a causa di un leggero fastidio ai flessori della coscia sinistra. Ieri era alla Pinetina a fare terapie e o oggi è stato rivalutato dai medici: niente di fatto, domani si farà un nuovo punto della situazione per capire l’evoluzione del problema. Ma, man mano che passano le ore e si avvicina il match, diminuiscono inevitabilmente le possibilità di vederlo partire da titolare. Tra le altre cose, Arturo ha saltato anche l’ultima partita di Champions, vinta in Germania contro il Borussia Moenchegladbach, a causa del folle rosso preso contro il Madrid. In caso di nuova assenza del cileno, pronto Roberto Gagliardini che ha garantito affidabilità in questa parte di campionato”, rivela Gazzetta.it.