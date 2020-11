Vidal: “Inter forte, dobbiamo dimostrare di poter vincere tutto quest’anno. Lukaku out ma…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Arturo Vidal ha parlato così della sfida dell’Inter contro il Real Madrid:

“L’Inter è una squadra forte e deve dimostralo sul campo e con fame di vincere. Sarà una partita importante, non solo per la Champions ma anche per tutto. Lukaku? Dispiace ma il calcio è così, abbiamo avuto tante partite in pochi giorni ma è così, dobbiamo cambiare la testa e pensare al giocatore che il mister schiererà”.

Da piccolo avevi detto che volevi giocare nel Real Madrid, è vero?

“Sì l’avevo detto perché quando ero piccolo c’era Zamorano al Real Madrid e in Cile si vedeva solo Real, poi ho avuto la fortuna di giocare nella squadra più forte del mondo (il Barcellona, ndr). Poi ho giocato anche nel Bayern e ora nell’Inter. Sono felice, ho la fiducia del mister e giocato tanto. Ora dobbiamo dimostrare che l’Inter è una squadra forte e possiamo vincere tutto quest’anno”.