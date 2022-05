Vidal: “Inter, uniti per raggiungere gli obiettivi. Il mio gol alla Juventus…”

Il centrocampista cileno suona la carica in vista del finale di stagione: "Questo gruppo è fatto di calciatori determinati"

"Il 4 luglio 2015 ha segnato un momento storico per la nazionale cilena che ha conquistato la sua prima Copa America dopo il successo in finale contro l'Argentina. Ho avuto la fortuna di viverlo da protagonista ed è stato un giorno indimenticabile".

"Ho sempre rincorso il pallone perchè per me significava e significa anche oggi passione, divertimento, obiettivi, vita. Il campo da calcio è la mia dimensione, per questo la mia determinazione e voglia di vincere è sempre al massimo. L'avversario più forte che ho incontrato? Messi. Il più difficile da affrontare in allenamento? Ribery".