VIDEO / Inter-Milan, anche Hakimi esplode di gioia: guarda la sua esultanza

C'era in tribuna a San Siro un ospite speciale: Achraf Hakimi, ex esterno dell'Inter oggi al Paris Saint-Germain. E il marocchino è rimasto molto legato ai colori nerazzurri, come dimostrano diversi suoi post social da quando ha lasciato Milano e anche la sua reazione al gol di Lautaro Martinez che ha chiuso il discorso qualificazione contro il Milan. Eccolo infatti in tribuna mentre esulta al gol del Toro: