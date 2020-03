CorSera – Serie A, si riparte a maggio? Si finirebbe a giugno. E c’è poi l’ultima chance

Domani alle 15 si terrà in videoconferenza l’Assemblea di Lega di Serie A. Il Corriere della Sera parla delle ipotesi al vaglio dei dirigenti. Una delle ipotesi sarebbe quella di far ripartire il campionato a maggio e provare a chiuderlo entro il 30 giugno che è la data di scadenza dei contratti dei giocatori. Si giocherebbe in pratica ogni tre giorni. Poi c’è sempre l’ipotesi di Playoff e playout. Il giornale lo definisce “ultima chance”. Entrambi però sono ipotesi che presumono migliori la situazione legata al COVID19. “Altrimenti il problema si sposterà sui possibili mancati introiti dei diritti tv e sugli stipendi dei calciatori da pagare. In che modo non si sa“, si legge in un articolo.

(Fonte: Corriere.it)