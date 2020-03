Serie A, no a playoff e playout: la Lega ha pronte due bozze di calendario. La più ottimistica…

La positività al Coronavirus di Daniele Rugani e la conseguente quarantena per la Juventus e per l’Inter, ultima avversaria dei bianconeri, costringe a valutare nuove soluzioni per far fronte allo stop del campionato e concludere la stagione in corso.

Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, la volontà condivisa da quasi tutta la Serie A è quella di terminare il campionato senza passare per playoff e playout, disputando le 12 giornate restanti. Molti club hanno espresso le proprie perplessità al presidente Gravina sulla formula. Il calendario dovrebbe essere concentrato in poche settimane e la stagione conclusa il 30 giugno, quando scadranno i contratti dei calciatori: condizione necessaria resta il rinvio di Euro2020.

La Lega di Serie A ha già studiato due bozze di calendario: quella più ottimistica prevede la ripresa il 3 aprile, quando scadrà il decreto del Governo, ma in quel caso Inter e Juve avrebbero poco tempo per allenarsi. L’altra prevede il ritorno in campo il primo weekend di maggio, sabato 2 e domenica 3. “Club e Lega seguiranno l’evolversi degli eventi, per poi presentare le proposte definitive al consiglio federale del 23 marzo“.