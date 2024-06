Protagonista del podcast The Overlap, Patrick Vieira ha affrontato diversi argomenti. Uno è quello relativo alle differenze tra Arsene Wenger e José Mourinho. "Wenger è un ottimo comunicatore, riesce sempre a trovare le parole giuste per spingerti e non è mai negativo. Penso che questo sia positivo, soprattutto se alleni tanti giovani. Dall'altra parte avevo Mourinho all'Inter che era spietato perché la competizione riguarda la vittoria, quindi ho preso anche un po' di questo. Con Arsene giochi una o due partite non al top, ma continuerà a puntare su di te. Con Mourinho se non giochi bene la prima partita, potresti non giocare la seconda e quindi sei sotto pressione".