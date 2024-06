"Simone Inzaghi allenerà l’Inter ancora e ancora, nessuno ne dubita. Mentre si tratta sui dettagli del rinnovo, senza ancora trovare l’accordo definitivo, tutte le parti in commedia convengono però su questo punto decisivo. L’intesa arriverà, la firma ci sarà, prima dell’inizio del campionato o, magari, prima del raduno che potrebbe essere il 13 luglio. Si sa, Simone è scaramantico e la stagione appena finita in gloria era partita nello stesso giorno. Per il momento, però, il tecnico si limita a seguire a distanza la trattativa per l’adeguamento del proprio contratto che scade il 30 giugno 2025. Il dossier è in mano al suo agente di sempre, Tullio Tinti. Era il secondo incontro a distanza di pochi giorni, utile a far qualche piccolo passo avanti, ma non sufficiente per chiudere la partita. C’è distanza ancora sia sulla lunghezza temporale che sullo stipendio, da legare in ogni caso ai bonus in maniera corposa", scrive La Gazzetta dello Sport.