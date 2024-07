Vieri: “Napoli di Conte l’anti-Inter. Ma i nerazzurri devono puntare scudetto e Champions”

Christian Vieri a margine della presentazione dei calendari della Serie A 24/25 ha parlato così dell'Inter e non soltanto: "L'Inter si concentrerà su campionato o Champions? L'Inter per me deve puntare a vincere tutto, ma anche l'anno scorso hanno fatto così, sono usciti con l'Atletico Madrid. Se pensi solo al campionato e non lo vinci che fai? L'Inter, come tutte le grandissime squadre devono pensare a vincere tutte le partite, poi fai i conti alla fine dell'anno.