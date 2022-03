Vieri: “Scudetto? Ecco perché dico Inter. Derby, pensavo finisse 4-0. Gosens è…”

Nel corso di una diretta col canale YouTube della Serie A, l'ex centravanti ha toccato diversi argomenti

Per festeggiare gli otto milioni di iscritti al canale YouTube, la Serie A ha invitato Bobo Vieri. L'ex giocatore nerazzurro ha parlato della lotta scudetto indicando l'Inter come la squadra favorita. "Dico l'Inter perché è il terzo anno che hanno creato la base, l'anno scorso hanno vinto il campionato a gennaio praticamente. Sono strutturati, sono lì da due anni. Sono più pronti secondo me e hanno una grandissima rosa. Il Milan non molla mai, ieri ha vinto una grandissima partita. Gli scudetti si vincono con le piccole, è una questione mentale. A volte non ti prepari come non ti prepari con le altre. Il derby? Dopo la fine del primo tempo ho detto: "Finisce 3 o 4-0". Non c'era partita. Pensa come possono cambiare la partite dal primo al secondo tempo. Handanovic? Secondo me è fortissimo".