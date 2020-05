Calcio, dal Viminale c’è l’ok agli allenamenti individuali per le squadre

I club di Serie A (e non solo) possono tornare ad allenarsi. Dal Viminale è arrivato il via libera alla ripresa delle sedute, seppur a livello individuale. “E’ consentita, anche agli atleti e non, di discipline non individuali, come a ogni cittadino, l’attività sportiva individuale, in aree pubbliche o private, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri e rispettando il divieto di ogni forma di assembramento” cita una circolare inviata oggi dal Viminale ai prefetti sulle prescrizioni in vigore da domani e fino al 17 maggio.

Ieri alcune regioni – Campania, Emilia, Lazio, Sardegna – avevano dato il loro via libera alla ripresa degli allenamenti per gli sport di squadra, da sostenere indivudualmente nelle strutture dei club. Una decisione che aveva portato il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, a chiedere al comitato tecnico scientifico di valutare la decisione di estendere questa possibilità a tutti gli atleti di interesse nazionale.

