Champions 2024/2025, cambia tutto: chi vince il campionato non va in prima fascia, le novità

Vincere il campionato non conterà più per le fasce nella nuova Champions . È quanto riporta Calcio e Finanza che ha consultato alcuni documenti ufficiali della UEFA. Arrivare tra le prime quattro servirà ancora a determinare le squadre che prenderanno parte alla Champions, ma laurearsi Campione d’Italia non farà più la differenza tra l’accesso o meno alla prima fascia.

"Le 36 squadre saranno suddivise in quattro urne da nove in base al ranking individuale stabilito all’inizio della stagione (coefficiente su cinque stagioni, inclusa la stagione precedente)». E qui arriva la novità, perché la «prima fascia in Champions includerà la squadra Campione d’Europa e le prime otto squadre nel ranking per club», mentre in Europa League la «prima fascia includerà le prime nove squadre classificate».