Inter, visite mediche ok per Gosens: ecco quando sarà a disposizione di Inzaghi

L'esterno tedesco sta recuperando dall'infortunio rimediato a inizio stagione: positivo il responso dei test

L'ufficialità è arrivata nel tardo pomeriggio di ieri: Robin Gosens è un nuovo calciatore dell'Inter. L'esterno tedesco lascia l'Atalanta e approda fin da subito a Milano: un rinforzo di assoluto valore per Simone Inzaghi, che può ora contare su un'alternativa di lusso sulla fascia sinistra (in attesa del pieno recupero del tedesco) e, in prospettiva, si ritrova un erede di Perisic già pronto in casa.