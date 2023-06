Vitali: “Inter meglio del City in finale. Sarà ancora protagonista perché…”

"Sì, la Roma in quel reparto è arrivata un po' tirata. Avrebbe dato il suo contributo, ma la Roma ha fatto una stagione eccellente. Ho visto la finale di Europa League ed è stata una delusione perché la Roma meritava di vincere. Questo però è il calcio, avranno altre opportunità".

"L'Inter ha giocato meglio del City in finale di Champions e questa è una cosa su cui non ci sono dubbi. Poi il calcio è fatto di episodi, è mancata un po' di fortuna. La valutazione sarebbe super positiva con la Champions, poi si può sempre migliorare. In alcuni momenti si sono un po' disuniti, ma li vedo estremamente protagonisti la prossima stagione, anche perché si sono ricompattati sul finale di stagione".