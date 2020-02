Viviano, risposta Inter oggi o domani. Ag Padelli: “Farebbe il suo vice. Non meritava di…”

Tiene banco in casa Inter la questione legata alla porta. Samir Handanovic ne avrà ancora per dieci giorni circa e l’Inter è alla ricerca di un’alternativa a Daniele Padelli. Questa sarebbe stata individuata in Emiliano Viviano, che, scrive La Gazzetta dello Sport, è in stand by: “Emiliano da lunedì aspetta notizie: potrebbe riceverle oggi, o forse domani, in un senso o nell’altro. Il portiere intanto si tiene in caldo (il dubbio del club è sulla sua forma, dopo sei mesi abbondanti di inattività) allenandosi con la Pro Sesto, formazione di Serie D. Di lui ha parlato anche l’agente di Padelli, Silvano Martina: «So che si vuole capire prima l’entità dell’infortunio di Handanovic. Nel caso dovesse arrivare Viviano, farebbe il vice di Daniele, che non meritava di essere massacrato dopo il derby». Non lo sarà dopo il Napoli, ma l’impressione è che non basti, per far calare tensione e riflettori”.