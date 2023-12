Wanda: “Icardi? L’ho convinto io di Istanbul. Ero gelosa, ma ora gli faccio foto sexy e…”

Le parole della showgirl: "Mi manca l'Argentina, ci vado ogni volta che posso. Qui in Italia non mi sento straniera, mi fate sentire come a casa"

Wanda Nara, moglie dell'ex centravanti dell'Inter Mauro Icardi, ha concesso un'intervista a Domenica In. Queste le sue parole: "Mi manca l'Argentina, ci vado ogni volta che posso. Qui in Italia non mi sento straniera, mi fate sentire come a casa. Ero abituata a Milano, ma ora sto bene anche a Roma, ho conosciuto tanta gente e mi dispiace che la settimana prossima quest'avventura finisca. Io conoscevo Istanbul perché ci ero andata con i bambini in vacanza mentre lui era in trasferta. Avevo comprato una maglietta per Francesca e qualche anno dopo quella è diventata la maglia di Mauro. È una città bellissima, l'ho convinto io a trasferirsi a Istanbul.