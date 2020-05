Inter, è fatta per Icardi al PSG? Ore caldissime. E Wanda lascia un indizio sui social…

Come vi abbiamo riportato, sembra davvero alle battute finali la trattativa tra Inter e Paris Saint-Germain per il trasferimento a Parigi a titolo definitivo di Mauro Icardi.

Un addio, dunque, e non più un arrivederci, per l’attaccante argentino, vicino a salutare i nerazzurri dopo tanti anni di gol e i dissapori nati dopo il 13 febbraio 2019. Wanda Nara, sempre molto attiva sui social e pronta a lasciare indizi qua e là, poco fa ha postato su Instagram una foto dei suoi tre figli maschi con la maglia del PSG. Forse un caso, dato che i bambini di casa Icardi hanno le maglie di tutte le grandi squadre europee, o forse no. Certamente è curioso che, in un momento della trattativa come questo, Wanda posti proprio una foto come questa. Staremo a vedere…