Wanda: “Gli uomini al GF? Nessuno è come Icardi. Una cosa farò appena si potrà uscire”

Wanda Nara ha raccontato ai microfoni di Chi la strana edizione del Grande Fratello Vip vissuta nella veste di opinionista. Strana perché l’emergenza per il coronavirus ha stravolto tutti i piani. Anche quelli della moglie di Mauro Icardi: “Ho deciso di non restare in studio dopo la decisione del governo di fare il “lockdown”, chiudere tutto. In quel momento ero a Parigi, per rientrare avrei messo a rischio me, la mia famiglia, i miei compagni di lavoro, perché per andare in studio avrei dovuto prendere l’aereo. Parlando con la produzione abbiamo preferito diversamente. È stata un’edizione particolare. Il bilancio per me è super positivo, è stato bellissimo scoprire questa nuova famiglia che è l’intrattenimento di Mediaset. Mi sono divertito, ho pianto, mi sono commossa. Tutti insieme abbiamo fatto un percorso emozionante”.

Gli uomini della Casa del GF: “Non ho trovato nessuno che abbia quello che ci vuole per farmi innamorare. Che cosa ha Mauro di più? Lui? È un uomo nel corpo di un bel ragazzo, semplice”.

La cosa che più ha colpito Wanda in questo GF: “Il discorso che ha fatto Massimo Ciavarro a suo figlio, quello sul provino nella squadra inglese. Ecco io mi sento mamma di maschietti che magari sognano di diventare calciatori. O magari è il papà che sogna di avere figli calciatori. Da quel discorso si capiva che non sempre il sogno dei genitori fa felice i nostri figli. Io lotto tanto con quei padri che portano il bambino a giocare e urlano tutto il tempo a bordo campo. Noi mamme e papà dobbiamo accompagnare i nostri ragazzi solo verso la loro felicità, qualunque essa sia”.

5 figli e lezioni online da gestire: “È un disastro. Ognuno ha un orario diverso e hanno tutti un’ora al mattino e una al pomeriggio: ho messo una sveglia sui loro Ipad e sono tutti collegati al mio telefono, che quindi, suona sempre. A noi mamme, a tutte le mamme, ci devono dare la pagella. E che sia 10 e lode!”.

La prima cosa che farà Wanda uscita dalla quarantena: “Una sola parola: parrucchiere. Le dico solo che l’altro giorno mi ha tagliato i capelli Mauro. Ora se va avanti la pandemia io non lo so come finisce….

Buoni propositi: “Ho pensato che probabilmente qualcosa abbiamo fatto per meritarci tutto questo, dunque il contatto con la natura va di certo recuperato, ma spero anche la solidarietà. Ecco, guardi per esempio come ci comportiamo ora al supermercato: dobbiamo capire che ci possiamo comprare mille confezioni di alcol in gel, ma se poi il vicino non lo trova più per sé è un problema. Dobbiamo capire che per proteggere noi stessi dobbiamo proteggere tutti”.

