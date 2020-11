Psg, in casa Icardi l’Inter non si dimentica mai: Wanda rispolvera numero e maglia nerazzurra

A volte basta una cover a fare notizia. Soprattutto se la cover è quella di una maglia dell’Inter e a sfoderarla è Wanda Nara, moglie mai troppo amata dell’ex capitano nerazzurro Mauro Icardi. Su Instagram, i riferimenti all’Inter sono costanti sul profilo di Wanda.

E anche oggi non sono mancati. Tra le varie foto postate da Wanda sul suo profilo, infatti, i più attenti hanno notato quella con il suo cellulare, un cellulare con tanto di cover personalizzata. Una maglia dell’Inter, il numero 9 dell’ex capitano e il nome Wanda. Evidentemente, malgrado l’esperienza all’Inter sia ormai un ricordo lontano, il legame con i colori nerazzurri, per la coppia più discussa del recente passato, non si è mai spezzato.

Poche settimane fa, era stato lo stesso Icardi a postare una foto con tanto di dedica al mondo interista. “Siamo stati stati quello che non si racconta e non si ammette, ma mai si dimentica”.