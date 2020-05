Werner, ecco perché l’Inter può essere una scelta migliore del Liverpool. TS: “E Suning…”

Il futuro di Lautaro Martinez è un argomento caldo. Il centravanti argentino è sempre nel mirino del Barcellona e dalla Spagna rimarcano la volontà del club blaugrana di chiudere in tempi brevi. L’edizione odierna di Tuttosport si prova a domandare cosa succederebbe a Lukaku se il Toro dovesse lasciare Milano. “È necessario, in tal senso, trovare un attaccante che – per caratteristiche ed età – può essere degna controfigura del Toro“, spiega il quotidiano che fa il nome di Timo Werner. Il tedesco del Lipsia ha una valutazione di 50/60 milioni, una cifra “che non spaventa Suning”. L’unico problema è che il tedesco ha la fila di pretendenti, dalla Juventus al Liverpool passando per Chelsea e United. Il Bayern, però, si è defilato, proprio per la volontà di Werner di vivere un’esperienza all’estero.

MERTENS LA CILIEGINA – Secondo quanto riportato dal quotidiano torinese, la priorità di Werner è il Liverpool e la stima è reciproca ma c’è un dettaglio da non sottovalutare: “Dicendo sì ai campioni d’Europa in carica nonché prossimi vincitori della Premier forse Werner sceglierebbe l’opzione più intrigante, ma non certo quella più conveniente per la sua carriera, considerato che a Liverpool i titolari sono Salah, Firmino e Mané”, scrive Tuttosport che difatti pone l’accento sull’importanza di avere spazio nell’anno che porta agli Europei con vista sui Mondiali del Qatar nel 2022. Al Liverpool gli spazi potrebbero ridursi, all’Inter invece il tedesco sarebbe titolare fisso con Lukaku. E proprio per questo i nerazzurri sono in grande pressing sull’entourage. Per completare il reparto avanzato, i nerazzurri puntano Mertens, ma sarà da battere la concorrenza del Chelsea. l’Inter ha però offerto un biennale con opzione per il terzo anno a 5 mln più bonus alla firma e confida di essere in pole.