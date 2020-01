Sky – Verso Inter-Cagliari: giocano Young e Borja Valero. Un dubbio per Conte

Si è da poco conclusa la rifinitura nel Centro Sportivo Suning di Appiano Gentile. Ultime prove tattiche per Antonio Conte – che parlerà in conferenza stampa alle 13:30 – alla vigilia della gara in programma domani alle 12:30 a San Siro contro il Cagliari.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, il tecnico dei nerazzurri ha un solo dubbio di formazione a 24 ore dal calcio d’inizio. Fiducia a Borja Valero, che prenderà il posto dell’infortunato Brozovic in regia, con Sensi e Barella ai suoi lati. A destra è pronto per l’esordio Ashley Young, che sostituirà lo squalificato Antonio Candreva, mentre dall’altra parte Biraghi è in vantaggio sul rientrante D’Ambrosio. Conte non ha ancora deciso chi giocherà tra Bastoni e Godin: si rinnova il ballottaggio tra i due difensori nel terzetto con De Vrij e Skriniar.