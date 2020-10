Ashley Young e Achraf Hakimi sono tornati ad allenarsi in gruppo. Il laterale inglese ha ormai sconfitto il Covid, mentre il marocchino, dopo aver saltato la partita contro il Borussia Moenchengladbach e aver giocato uno spezzone contro il Genoa, si è lasciato definitivamente alle spalle il giallo del tampone UEFA. L’Inter li ha salutati con un “Bentornati ragazzi”. Un doppio pieno rientro importantissimo per Antonio Conte in vista dei prossimi impegni: