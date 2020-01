Mercato, Pedulla: “Young, l’Inter ha una volontà chiara. E occhio a un’uscita a sorpresa”

Con lo scambio Politano-Spinazzola che rischia di saltare, l’Inter vuole coprirsi e non rimanere a mani vuote a fine gennaio. Ecco perché, come scrive Alfredo Pedullà, il club nerazzurro ha un’intenzione chiara con Ashley Young: “Paradossale come minimo, e auspicabile che si trovi una soluzione. Ma l’Inter, come svelato il 9 gennaio scorso, ha intenzione di mantenere la parola data a Ashley Young. Anche nel corso del suo blitz londinese ci sono stati contatti tra Ausilio e il rappresentante del capitano dello United. L’Inter stava pensando di mandare in prestito Dimarco al Verona e di trovare un’eventuale soluzione per Lazaro, in ogni caso ci sono i margini per accogliere Young dopo che tutte le altre situazioni saranno risolte”.