The Sun – Young è dell’Inter: la mossa decisiva e clamorosa è arrivata venerdì scorso

Sembra una trattativa tramontata dopo che Inter e Roma avevano definito lo scambio tra Politano e Spinazzola, invece Young è balzato davanti a tutti ed è atteso questa mattina a Milano per le visite mediche. La volontà del giocatore è stata fondamentale nella trattativa con lo United e una mossa in particolare ha permesso all’esterno di forzare l’empasse e di vestire nerazzurro.

Secondo quanto riporta il Sun, Young venerdì scorso ha abbandonato in maniera sorprendente l’allenamento dei Red Devils. L’inglese improvvisamente ha smesso di allenarsi e si è recato in palestra facendo capire in modo esplicito le sue intenzioni. La mossa di Young è avvenuta il giorno dopo un colloquio col tecnico Solskjaer che poi ha deciso di non convocarlo per la gara per la sfida con i Wolves. Da lì lo United ha capito che era meglio andare incontro alla volontà del giocatore e ha trovato un accordo con l’Inter per il suo passaggio a Milano per 1,5 milioni di euro.